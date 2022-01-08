Маємо бути готовими до провалу діалогу з Росією, – генсек НАТО

НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом. Про це 7 січня заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, пише Українська правда.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити політичний шлях для запобігання застосуванню сили, але водночас ми маємо бути готовими до того, що діалог не вдасться.

Ми надсилаємо Москві чіткі сигнали про те, що якщо вона застосує силу, будуть серйозні наслідки – санкції економічні та політичні», – сказав генсек НАТО.

За його словами, Північноатлантичний альянс стурбований тим, що існує реальний ризик воєнного конфлікту, якщо дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи зазнають невдачі.

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Столтенберг додав, що вимоги Москви є неприйнятними і що Захід продовжить підтримувати Україну.

«Сама ідея про те, що Україна є загрозою для Росії, перевертає все з ніг на голову. Україна не несе загрози Росії», – сказав генсек Єнс Столтенберг, додавши, що сама ідея демократичної, стабільної України є викликом для РФ.

Як писав Львівський портал, 7 січня на позачерговому засіданні очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

У середу, 12 січня, відбудеться засідання Росія-НАТО, під час якого Москва планує обговорити запропонований нею проєкт договору, який передбачає розподіл сфер впливу у Європі та відмову НАТО коли-небудь приймати Україну до лав цієї організації та загалом зупинити розширення НАТО на Схід.

Напередодні цих перемовин із Росією НАТО проведе зустріч і з Україною.

Додамо, у Кремлі вимагають гарантій щодо невступу України до НАТО. На це в Північноатлантичному альянсі заявили, що не підуть на жодні компроміси.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чітку часову перспективу щодо членства від НАТО вже у 2022 році.

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