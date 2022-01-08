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Львовом пройшла різдвяна хода звіздарів

Наталя Дуляба

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У суботу, 8 січня, центром Львова пройшла традиційна хода звіздарів – один із найколоритніших святкових заходів на Різдво. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Святкова колона звіздарів сформувалась на площі Музейній біля храму Пресвятої Євхаристії, після благословення священика вона рушила вул. Ставропігійською до шопки на площі Ринок, а далі – до площі Яворського біля Гарнізонного храму. Саме там щороку встановлюють різдвяного Дідуха.

Після цієї локації звіздарі попрямували на проспект Свободи, де колядували біля статуї Матерії Божої, пам’ятника Тарасу Шевченку та біля головної ялинки міста.

Зазначимо, що хода звіздарів центром Львова пройшла у межах XVII фестивалю «Спалах різдвяної звізди». Захід став уже доброю традицією, адже щороку діячі культури, активісти та небайдужі львів’яни збираються і мандрують містом із різдвяними звіздами у руках і колядують. При цьому учасники ходи зазвичай одягаються у національний однострій, діти перевтілюються в янголів.

Цьогоріч зіркову колекцію фестивалю поповнили шістьма новими звіздами, оздобленими за зразками народного майстра Володимира Шагала. Унікальні розписи видатного майстра організаторам подарувала родина митця, а самі звізди створили під час майстер-класу у Шевченківському гаю.

За маршрутом ходи звіздарів у Львові ситуативно перекривали рух.

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Фото: ЛМР

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