У центрі Львова встановили Різдвяного Дідуха

Напередодні Різдва, 6 січня, у Львові відбулося традиційне винесення та встановлення Різдвяного Дідуха на площі Яворського.

Традиційний символ Різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького. Та у переддень Різдва Дідух встановлюють на площі Яворського у Львові.

Цього року встановлення Дідуха відбулось під супровід коляди від гурту KURBASY та муніципального хору “Гомін”.

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Фото: Вероніка Рой