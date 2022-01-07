8 січня через різдвяну ходу звіздарів у Львові перекриють рух

У суботу, 8 січня, Львовом пройде традиційна різдвяна хода звіздарів. Через це у центрі міста ситуативно перекриють дороги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, у зв’язку з проведенням фестивалю «Спалах різдвяної звізди», 8 січня з 13:00 до 13:20 ситуативно перекриють рух транспорту на пл. Ринок, а з 13:40 до 14:00 – на пр. Свободи.

Нагадаємо, 8 січня у межах фестивалю «Хода звіздарів» пройде з вул. Ставропігійської через пл. Ринок – вул. Шевську – пл. Яворського – вул. Театральну до пр. Свободи.

Зазначимо, що цьогоріч зіркову колекцію фестивалю поповнять шість нових звізд, оздоблених за зразками народного майстра Володимира Шагала. Унікальні розписи видатного майстра організаторам подарувала родина митця, а самі звізди створили під час майстер-класу у Шевченківському гаю.

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Із повною програмою святкувань на Різдво у Львові можна ознайомитися за цим посиланням.

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