ОСТАННІ НОВИНИ

8 січня через різдвяну ходу звіздарів у Львові перекриють рух

Аліса Белей

|

У суботу, 8 січня, Львовом пройде традиційна різдвяна хода звіздарів. Через це у центрі міста ситуативно перекриють дороги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, у зв’язку з проведенням фестивалю «Спалах різдвяної звізди», 8 січня з 13:00 до 13:20 ситуативно перекриють рух транспорту на пл. Ринок, а з 13:40 до 14:00 – на пр. Свободи.

Нагадаємо, 8 січня у межах фестивалю «Хода звіздарів» пройде з вул. Ставропігійської через пл. Ринок – вул. Шевську – пл. Яворського – вул. Театральну до пр. Свободи.

Зазначимо, що цьогоріч зіркову колекцію фестивалю поповнять шість нових звізд, оздоблених за зразками народного майстра Володимира Шагала. Унікальні розписи видатного майстра організаторам подарувала родина митця, а самі звізди створили під час майстер-класу у Шевченківському гаю.

Реклама партнерів

Із повною програмою святкувань на Різдво у Львові можна ознайомитися за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів