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На Львівщині – майже 500 вільних вакансій в освіті

Наталя Дуляба

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Станом на початок січня на Львівщині пропонують майже пів тисячі вакансій у школах, дитсадках і закладах професійно-технічної освіти. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті освіти та науки.

Так, в освіті Львівщині шукають близько 500 працівників. У школах потрібні як вчителі, вихователі, їхні помічники, лаборанти, так і директори, психологи, соціальні педагоги, керівники гуртки, а також електрики, медсестри, юристи, бухгалтери, двірники та водії.

Дитячі садки, крім вихователів і профільних спеціалістів, потребують медиків, кухарів, діловодів, слюсарів, двірників, операторів котельні.

У позашкіллі на Львівщині вузькоспеціалізованим фахівцям пропонують стати керівниками гуртків, також роботу дають методистам, психологам, екскурсоводам та водіям.

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Натомість заклади професійно-технічної освіти запрошують на роботу майстрів виробничого навчання, викладачів, вихователів, кухарів, техніків, водіїв, електромонтерів.

Повний перелік вакансій в освіті можна переглянути за цим посиланням, також тут є вся інформація щодо ставок та кількості робочих годин.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року на одне робоче місце на Львівщині претендували три людини, тоді як в кінці 2020-го – аж шестеро. Майже третина всіх безробітних зараз – у Львові.

Кому найскладніше знайти роботу на Львівщині, читайте за цим посиланням.

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