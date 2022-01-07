На Львівщині презентують історії святкування Різдва в родині Франка

У Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» 10 січня відбудеться наукова презентація «Три Різдвяні історії Івана Франка і Одна невідома вакація київського колядника в Нагуєвичах 1888-1900». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Захід відбудеться у понеділок, 10 січня, о 14:00 у конференцзалі музею. По завершенню в програмі передбачені улюблені колядки письменника і різдвяна кава з пляцками за рецептами родини Франків.

«Мало хто задумувався над тим, як насправді Іван Франко із Ольгою Хоружинською та своїми дітьми проводили різдвяні свята в Нагуєвичах, як часто і в яких життєвих різдвяних пригодах їм, на щастя, випадало святкувати.

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Врешті мало кому відомо про те, хто був колядниками в садибі Франка, і навіть більше того – до кого ходив колядувати наш національний геній на теренах Дрогобиччини.

Презентуватимемо архівні і маловідомі матеріали про три цікаві різдвяні історії в житті Івана Франка, а також невідомий приїзд відомого колеги з Києва на різдвяні свята у Нагуєвичі», – розповів директор музею Богдан Лазорак.

У заповіднику також пропонують оглянути нову виставку «Різдвяні історії зі старої скрині», яку сформували з фондових матеріалів музею.

Довідка. Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений 10 березня 1994 року на батьківщині Івана Франка.

В структуру заповідника входять: садиба батьків письменника, музей Івана Франка, скульптурна композиція «Іван Франко і світова література» та художньо-меморіальний комплекс «Стежка Івана Франка».

Нагадаємо, Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» просить надати йому статус національного.

Додамо, що з обласного бюджету Львівщини виділили 1,7 мільйона гривень на капітальний ремонт музейних корпусів Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».