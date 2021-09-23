ОСТАННІ НОВИНИ

Музей Івана Франка в Нагуєвичах відремонтують за майже 2 млн грн

Аліса Белей

|

З обласного бюджету Львівщини виділили 1,7 мільйона гривень на капітальний ремонт музейних корпусів Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Вперше за 15 років з обласного бюджету виділили кошти на ремонт історико-культурного заповідника. Капітальний ремонт музейних корпусів зроблять за майже два мільйони гривень,

Ремонти проводять в рамках обласної програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області.

Реклама партнерів

Зокрема, на капітальний ремонт фасаду, сходової клітки та приміщення «Будинку літератора» планують витратити 808 тисяч гривень.

На капітальний ремонт фасаду й сходової клітки «Літературно-меморіального музею Івана Франка» витратять ще 934 тисяч гривень.

«Колектив комунального закладу обласної ради сподівається, що після проведених робіт музейний простір Франка нарешті функціонуватиме за  євростандартами  з урахуванням усіх  вимог до теплозбереження», – йдеться у повідомленні.

Завершити роботи ремонтні роботи планують до кінця року.

Довідка. Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений 10 березня 1994 року на батьківщині Івана Франка.

В структуру заповідника входять: садиба батьків письменника, музей Івана Франка, скульптурна композиція «Іван Франко і світова література» та художньо-меморіальний комплекс «Стежка Івана Франка».

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 вересня, львів’ян запрошують у Дім Франка на відкриття виставки сучасного актуального мистецтва до 165-ліття з дня народження Івана Франка.

Виставка відбудеться у Домі Франка, який розташований у Львові на вулиці Івана Франка, 150-152.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів