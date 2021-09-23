Музей Івана Франка в Нагуєвичах відремонтують за майже 2 млн грн

З обласного бюджету Львівщини виділили 1,7 мільйона гривень на капітальний ремонт музейних корпусів Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Вперше за 15 років з обласного бюджету виділили кошти на ремонт історико-культурного заповідника. Капітальний ремонт музейних корпусів зроблять за майже два мільйони гривень,

Ремонти проводять в рамках обласної програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області.

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Зокрема, на капітальний ремонт фасаду, сходової клітки та приміщення «Будинку літератора» планують витратити 808 тисяч гривень.

На капітальний ремонт фасаду й сходової клітки «Літературно-меморіального музею Івана Франка» витратять ще 934 тисяч гривень.

«Колектив комунального закладу обласної ради сподівається, що після проведених робіт музейний простір Франка нарешті функціонуватиме за євростандартами з урахуванням усіх вимог до теплозбереження», – йдеться у повідомленні.

Завершити роботи ремонтні роботи планують до кінця року.

Довідка. Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений 10 березня 1994 року на батьківщині Івана Франка.

В структуру заповідника входять: садиба батьків письменника, музей Івана Франка, скульптурна композиція «Іван Франко і світова література» та художньо-меморіальний комплекс «Стежка Івана Франка».

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 вересня, львів’ян запрошують у Дім Франка на відкриття виставки сучасного актуального мистецтва до 165-ліття з дня народження Івана Франка.

Виставка відбудеться у Домі Франка, який розташований у Львові на вулиці Івана Франка, 150-152.