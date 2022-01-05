Чадним газом у Львові отруїлися двоє людей

У Львові – нові жертви чадного газу. З отруєнням середньої важкості до лікарні потрапили двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у ніч на середу, 5 січня, орієнтовно о 01:00 год. на вул. Марка Вовчка, 18, що у Залізничному районі Львова. Тут в одній з квартир триповерхового житлового будинку чадним газом отруїлися двоє людей.

Їх у стані середньої важкості забрали в обласну клінічну лікарню.

Аварійна бригада «Львівгазу» вже тимчасово призупинила подачу газу до помешкання. Наразі всі обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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