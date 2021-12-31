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Здорове меню на свята: що радять медики

Андрій Котенський

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Смажена та жирна їжа, в’ялені м’ясо та риба, салати з майонезним соусом, що залишаються традиційними атрибутами українського святкового меню, можуть спричинити розвиток низки хвороб. Про це українцям нагадали у міністерстві охорони здоров’я України, повідомляє Львівський портал.

Медики зауважують, що коли надміру споживати нездорову їжу, зростає ризик ендокринних захворювань, розладів шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи, порушується обмін речовин, підвищується ймовірність виникнення ожиріння й онкологічних  захворювань.

Крім цього, переїдання може зумовити відчуття дискомфорту, важкості та переповненості в животі, а як наслідок – спричинити функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту.

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Лікарі закликають спробувати нову традицію та приготуйтие здорове меню – адже страви до святкового столу можуть бути смачними й одночасно корисними.

Щоб зробити святкове меню менш шкідливим, обмежте кількість копченостей і консервів на столі. Вирішили приготувати м’ясо чи рибу? Краще запекти їх у духовці.

Натомість додайте більше овочевих салатів. Але замість магазинних соусів та майонезів приготуйте домашній майонез або замініть його заправкою з йогурту або кефіру з великою кількістю зелені.

Для підготовки корисного меню рекомендуємо скористатися принципом тарілки здорового харчування:

  • ½ тарілки мають становити овочі та фрукти. Проте не заповнюйте половину її обсягу картоплею, адже в ній високий вміст крохмалю.
  • ¼ тарілки мають заповнювати цільнозернові продукти: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, рис, а також страви, виготовлені з них.
  • Ще ¼ тарілки наповніть білковими продуктами: рибою, куркою, квасолею, горіхами. Їх можна додати в салат і вони добре поєднуються з овочами.

Для приготування й заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову тощо.

Використовуйте менше солі, додавайте різноманітні спеції.

У період свят важливо дотримуватися  звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати весь день, щоб добряче поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох та не більше 4,5 годин, а також слідкуйте за розмірами порцій.

На десерт краще подати невелику кількість фруктів замість тістечок чи торта.

Намагайтеся відмовитися від солодких напоїв, що містять цукор, проте споживайте більше рідини. Це може бути вода або чай, морс тощо. Щодо алкоголю, то навіть у свята потрібно пам’ятати: немає безпечної дози.

І найголовніше — проводьте більше часу в русі, приділіть час активностям на свіжому повітрі та пам’ятайте про карантинні обмеження! Зустрічати улюблене свято – це прекрасно, тож не перетворюйте його на звичайне поглинання їжі.

Раніше Львівський портал повідомляв, чого не варто робити з похмілля.

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