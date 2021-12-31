Чого не варто робити з похмілля

Безпечної дози алкоголю не існує. Він може змінювати ваші думки, судження, впливати на прийняття рішень і поведінку, а також призвести до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, що є одним із найважчих ускладнень COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці у Facebook.
Крім цього медики нагадують, що є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від спожитих доз алкоголю. До прикладу, що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення шести видів раку.
Як зменшити кількість алкоголю в період свят?
- Уникайте «тригерів». Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови.
- Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Знайдіть здоровіші способи, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, медитація, або інші техніки розслаблення.
- За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами.
ℹ️ Крім цього, пам’ятайте:
- Не сідайте за кермо, якщо випили. Навіть невеликі дози алкоголю можуть вплинути на самопочуття й реакцію.
- Вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск. Поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.
Чого не варто робити, якщо у вас – алкогольна інтоксикація?
- Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля. Цей спосіб не працює! Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.
- З’їсти щось жирне. Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту, що тільки погіршить ваше самопочуття. Віддайте перевагу легким стравам у невеликій кількості: кисломолочним продуктам або завареним вівсяним пластівцям.
- Випити кави.
- Кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.
- Пропускати прийоми їжі. Коли вас нудить і навіть не хочеться вставати з ліжка, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити ваше самопочуття.
- Відсипатися весь наступний день. Найкраще, що ви можете зробити для себе наступного ранку – підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Отже, вставайте та гуляйте. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.
- Пити спортивні напої з електролітами або навіть ставити крапельниці, щоби відновити електролітний баланс. Дослідження не виявили зв’язку між ступенем порушення електролітного балансу та тяжкістю похмілля або впливом доданих електролітів на тяжкість похмілля. У більшості людей організм швидко відновлює баланс електролітів щойно припиняється дія алкоголю.
Що насправді допомагає при похміллі?
- Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо
- Зрештою, єдиний засіб, що допомагає від похмілля — уникнути його і відмовитися від алкоголю.
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Андрій Котенський