ОСТАННІ НОВИНИ

У фотопастку в «Сколівських Бескидах» потрапили маленькі рисі

Андрій Котенський

|

У Національному природному парку «Сколівські Бескиди», що на Львівщині, у фотопастку потрапили рідкісні рисі. Про це йдеться на сторінці заповідника у Facebook.

Рисей, які зафіксували камери у «Сколівських Бескидах» в Україні залишилося мало. При свою обережність вони не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками.

Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого і оригінального вигляду, вони ще допомагають збільшувати гостроту слуху.

На фото видно як граціозно рисі переміщуються по снігу. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись.

Фотопастки зафіксували як дорослих рисей, так і їх кошенят.

«Це є доказом того, що територія ПЗФ є сприятливим середовищем для червонокнижних видів тварин. Отже, ведення обмеженої господарської діяльності та наявність збережених старовікових деревостанів на території національного природного парку «Сколівські Бескиди сприяє розмноженню представників тваринного світу», – йдеться у повідомленні парку.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на камери у «Сколівських Бескидах» попався дикий лісовий кіт, а також червонокнижний лось.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів