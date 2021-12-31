У фотопастку в «Сколівських Бескидах» потрапили маленькі рисі

У Національному природному парку «Сколівські Бескиди», що на Львівщині, у фотопастку потрапили рідкісні рисі. Про це йдеться на сторінці заповідника у Facebook.

Рисей, які зафіксували камери у «Сколівських Бескидах» в Україні залишилося мало. При свою обережність вони не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками.

Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого і оригінального вигляду, вони ще допомагають збільшувати гостроту слуху.

На фото видно як граціозно рисі переміщуються по снігу. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись.

Фотопастки зафіксували як дорослих рисей, так і їх кошенят.

«Це є доказом того, що територія ПЗФ є сприятливим середовищем для червонокнижних видів тварин. Отже, ведення обмеженої господарської діяльності та наявність збережених старовікових деревостанів на території національного природного парку «Сколівські Бескиди сприяє розмноженню представників тваринного світу», – йдеться у повідомленні парку.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на камери у «Сколівських Бескидах» попався дикий лісовий кіт, а також червонокнижний лось.

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