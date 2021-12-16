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На камери у «Сколівських Бескидах» попався дикий лісовий кіт

Наталя Дуляба

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Камери в національному природному парку «Сколівські Бескиди» зафіксували червонокнижного дикого кота, який зазвичай ховається від людей. Світлини тварини опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Відразу у кількох місцях нацпарку камери спостереження зафіксували дикого кота (Felis silvestris), якого також називають тихоходом. Цей вид занесений до Червоної книги України.

Ззовні дикий кіт нагадує звичайну сіру домашню кицьку, але за розмірами він є вдвічі більший і має характерні особливості: відносно короткий хвіст з кількома кільцевими темними смугами та притупленим чорним кінчиком; на кінцях вух добре виражені китички та чорні смужки, які йдуть від очей до висків. Очі зазвичай є дуже світлі.

Селиться дикий кіт в дуплах старих дерев та в печерках у скелях. Живиться в основному мишами, птахами, а також плазунами. Гін у кота лісового, як і в більшості котячих, припадає на лютий-березень. В природі кіт має достатньо ворогів і конкурентів, першочергово це рись та великі хижі птахи.

Цікаво, що кота лісового людині неможливо приручити, а якщо він все-таки потрапляє у неволю, то перестає розмножуватись.

На території «Сколівських Бескидів» кіт поширений практично всюди, де є древні ліси на висотах 400-1000 м. Популяція дикого кота тут з кожним роком зростає.

Характерною особливістю способу життя кота є скритність та прихованість, а також активність в темну пору доби. Через це людина дуже рідко може його побачити.

Фотопастки, які зафіксували лісового кота, «Сколівські Бескиди» придбали у межах проєкту «Збереження карпатських пралісів», який є частиною Міжнародної Кліматичної Ініціативи (ІКІ).

Нагадаємо, нещодавно у «Сколівських Бескидах» камери зафіксували червонокнижних ведмедів, які гралися снігом.

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Фото: Facebook Сколівських Бескидів

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