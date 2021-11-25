Червонокнижний лось потрапив у фотопастку в «Сколівських Бескидах»

У національному природному парку «Сколівські Бескиди», що на Львівщині, у фотопастку потрапив червонокнижний лось. У Карпатах цих тварин побачити можна вкрай рідко. Про це йдеться на сторінці парку у Facebook.

У природному парку кажуть, що ці тварини не зустрічаються у Сколівських Бескидах. Лосів частіше можна побачити на рівнинах, поблизу озер і боліт.

«Днями до нас завітав лось! Такий неординарний випадок зафіксувала фотопастка в одному з лісництв парку. Чому гість нежданий? Та тому, що лосі зустрічаються переважно на рівнинах, поблизу озер і боліт. У Карпатах побачити лося – диво! Що лось тут робив – відкрите питання, адже шляхи міграції виду не проходять через Карпати», – йдеться у повідомленні.

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Разом з тим зазнається, за останні роки популяція лося в Україні скоротилася приблизно з 14 до 4,5 тис. особин і продовжує скорочуватися. Лося пропонували включити до Червоної книги України 2009 року, проте тоді вид не отримав цього охоронного статусу. Про це дискутували ще неодноразово. У 2021 році лося врешті включено до Червоної книги зі статусом «вразливий».

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Фото: Сколівські Бескиди