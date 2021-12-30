Затримали чоловіка, який кинув «коктейль молотова» в Генконсульство РФ у Львові

Правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на Генеральне консульство РФ у Львові. Затриманий вночі 24 грудня кинув коктейль молотова в установу. Про це під час брифінгу 29 грудня заявив голова МВС України Денис Монастирський, передає Львівський портал.

За словами Дениса Монастирського, підозрюваного в скоєнні злочину затримали. Наразі ведуться слідчі дії, зокрема, встановлюють замовників провокації.

«Нещодавно затримали особу, яка вчинила цей злочин. Зараз ведуться слідчі дії з затриманим та з тими, хто міг бути замовником», – заявив Монастирський.

Окрім того, через цей інцидент за генконсульством Росії у Львові та іншими установами посилили охорону на новорічно-різдвяні свята.

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Нагадаємо, вночі 24 грудня невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву також не завдано. Правоохоронці відкрили кримінал за хуліганство.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вимагають виселити Генеральне консульство Росії з території на вулиці Костя Левицького, 95. Активісти стверджують, що дипломатична установа розташована незаконно і фактично окупувала земельну ділянку, яка є комунальною власністю Львова.

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