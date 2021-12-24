У Генконсульство РФ у Львові кинули «коктейль молотова»

Вночі 24 грудня у генеральне консульство Росії у Львові кинули пляшку з легкозаймистою рідиною. Поліція відкрила кримінал за хуліганство. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько, 03:00 год. невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву також не завдано.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до вчинення кримінального правопорушення.

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Як повідомляв Львівський портал, у Львові вимагають виселити Генеральне консульство Росії з території на вулиці Костя Левицького, 95. Активісти стверджують, що дипломатична установа розташована незаконно і фактично окупувала земельну ділянку, яка є комунальною власністю Львова.

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