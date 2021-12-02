Чому зі Львова вимагають виселити консульство РФ

У Львові вимагають виселити Генеральне консульство Росії з території на вулиці Костя Левицького, 95. Активісти та учасники АТО впродовж п’яти місяців вивчали законність розміщення установи і стверджують, що дипломатична установа розташована незаконно і фактично окупувала земельну ділянку, яка є комунальною власністю Львова.

За словами активістів, вони декілька місяців збирали інформацію, робили запити в МЗС, МВС і інші структури, аби дослідити діяльність консульства РФ у Львові впродовж останніх 20 років і його впливу на життя міста.

Громадські діячі заявляють, що мають усі підстави ініціювати перед органами державної влади та силовими структурами виселення консульства РФ зі Львова та проведення ретельного обшуку приміщень на вул. Костя Левицького, 95 та прилеглих територій. Окрім того, вони наголошують, що мають докази для того, аби визнати територію навколо установи окупованою Російською Федерацією.

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«Ми декілька місяців збирали інформацію щодо розміщення консульства РФ у Львові. В час російсько-української війни важливо дослідити роль консульства Російської Федерації у Львові, його вплив на навколишні території і законність його розміщення. Ми маємо достатньо доказів, аби визнати, що російське консульство розміщене тут незаконно, а територія, на якій воно перебуває є окупованою, так само як і Крим», – переконаний громадський діяч, учасник бойових дій та Революції Гідності Антон Петрівський.

Активіст та учасник бойових дій Андрій Лібич заявив, що згідно з інформацією, яку активісти отримали з офіційного запиту до МЗС України, відомство не надавало дозволу на розміщення Генкольсуства РФ на вулиці Костя Левицького, 95. Відтак консульство самовільно у 2002 році переїхало на цю територію з вулиці Патона, де було розміщене раніше.

Учасник бойових дій та Революції Гідності, депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис стверджує, що консульство РФ досі юридично зареєстроване за адресою вулиця Патона 7-А, де воно розташовувалось до 2002 року. Відтак держава сплачує кошти за розміщення консульства власникам приміщень на вулиці Патона.

«Юридичною адресою консульства є вулиця Патона 7-А, тобто ті приміщення, що розташовані на Костя Левицького, 95 не є юридичною адресою консульства, отже, згідно міжнародних договорів не можуть вважатись офіційною частиною РФ. Цікаво також те, що уряд країни сплачує відшкодування за функціонування консульства РФ власникам приміщення на вулиці Патона, тобто консульства там немає, а власники отримують гроші. А функціонує воно на вулиці Костя Левицького», – каже депутат.

Водночас адвокатка Тетяна Могінська каже: у містобудівному кадастрі Львова вказано, що територія на вулиці Костя Левицького, 95 має площу 7000 квадратних метрів. Там розташовані п’ять будівель, дві з них є житловими. Однак у держреєстрі немає жодної інформації щодо законності спорудження цих будівель.

«У містобудівному кадастрі вказано, що на цій території розташовані п’ять будівель. Дві з них є житловими та три – нежитлові. Жодних відомостей щодо законного спорудження цих будівель немає. Водночас відповідно до даних з держреєстрів, там зареєстровані лише нежитлові будівлі. Окрім того, ці будівлі розташовані на земельній ділянці, площею близько семи тисяч квадратних метрів і така земельна ділянка також не зареєстрована в жодному з офіційних реєстрів. Є інформація про двох власників цих приміщень. У 2003 власником був Євген Рудий, він отримав їх на підставі договору дарування. Потім у 2016 році це майно стало власністю Марії Калинович, також як дарування. А як виникло первинне право власності – наразі не відомо. Яким чином там розташувалось консульство залишається невідомим», – пояснила адвокатка.

Окрім того, вона зазначила, що за цією ж адресою зареєстровані відразу два ОСББ, при тому, що згідно з держреєстром житлових будинків там немає.

«Ми здобули інформацію з єдиного держреєстру, що на території за адресою Костя Левицького, 95 зареєстроване ОСББ, при тому що жодної житлової будівлі там не зареєстровано. Відповідно до реєстру, таких ОСББ є два. Також цікаво, що дата держреєстрації першого ОСББ – 1996 рік, при тому що закон про ОСББ вступив у дію лише в 2002 році, тобто в 1996 ніяких ОСББ в Україні не було», – говорить Тетяна Могінська.

Відтак активісти скерують звернення до Львівської міської ради з вимогою перевірити законність використання земель міста. Окрім того, громадські діячі звернуться до комунальних підприємств міста з вимогою припинити обслуговування цих об’єктів, оскільки немає жодних відкритих даних про те, яким чином сплачуються податки і чи вони взагалі сплачуються. Мова йде про «Львівводоканал» та «Львівсвітло».

Також громадські активісти звернуться до Львівської ОДА, аби посадовці вимагали від консульської установи звільнити приміщення та земельну ділянку, що використовуються, на думку активістів, з порушенням законодавства.

Також активісти заявляють, що генконсульство може становити загрозу Нацбезпеці міста, оскільки поруч з ним розташована Держприкордонслужба.

«До СБУ звертаємось з вимогою перевірити вказані факти шкідливої для України діяльності Генконсульства РФ у Львові та зв’язки консульства з політичними, громадськими та іншими організаціями на предмет загроз національної безпеки. Перевірити законність розміщення консульства та вивчити можливість загрози інформаційної безпеки, оскільки консульство розташоване поблизу Державної прикордонної служби України», – заявляє Ігор Шолтис.

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