В селі біля Кам'янки-Бузької троє людей отруїлись чадним газом

У середу, 29 грудня, в селі Жовтанці Львівського району троє людей отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Черговий випадок отруєння чадним газом стався 29 грудня близько 13:10 год. у селі Жовтанці (Жовтанецька ТГ) Львівського району. В приватному житловому будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом троє осіб.

Потерпілих в стані середньої важкості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

Обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом за рік від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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