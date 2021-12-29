ЛОДА готується ввести е-квиток у маршрутках Львівщини. Деталі

Львівська облдержадміністрація затвердила та погодила порядок впровадження електронного квитка для проїзду в міжміському та приміському транспорті області. Також незабаром ОДА планує оголосити офіційний конкурс для запуску е-квитка. Про це свідчить розпорядження голови Львівської ОДА Максима Козицького, опубліковане 28 грудня.

Як йдеться у розпорядженні, ЛОДА з Міністерством юстиції вже погодили порядок та вимоги до автоматизованої системи оплати проїзду у приміському та міжміському транспорті та умови для проведення конкурсу інвестора для впровадження електронного квитка.

У положені пояснюють, що автоматизовану систему обліку оплати проїзду введуть в приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Львівської області.

АСООП повинна відповідати стандартам роботи транспортних підприємств – відкриття і закриття зміни, випуск на маршрут, зміна рейсу, зонування проїзду, централізована зміна тарифів.

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Крім цього має бути передбачена як готівкова, так і безготівкова форми оплати проїзду. Для безготівкової форми повинні бути доступні різні способи оплати: електронний квиток, банківські картки з транспортним додатком, соціальні картки (також на основі безконтактних смарт-карток) і мобільні платежі (NFC).

Планується, що отримати електронний квиток для маршруток Львівщини можна буде через операторів, у пунктах поповнення і видачі карток, забезпечених касовими терміналами та у пунктах віддаленого поповнення, укомплектованих спеціальним устаткуванням.

Також планується, що АСООП має передбачати можливість на фіксовану разову поїздку, проїзний на певну кількість поїздок з обмеженням часу дії та проїзний на певний час без обмеження кількості поїздок.

Також інвестор (оператор) повинен забезпечити роботу мінімум 50 точок продажу електронних квитків у розрахунку 1 точка продажу в межах кінцевих станцій (автостанцій) у населених пунктах з населенням більше 5 тис. осіб.

Фіксація факту оплати проїзду має відбуватись через транспортні валідатори, які мають знаходитися в салоні транспортних засобів.

Зазначимо, про впровадження електронного квитка в обласних маршрутках заговорили цьогоріч. В ЛОДА зазначили, що Львівщина буде пілотною областю в Україні з впровадження е-квитка в громадському транспорті. Разом з тим, в облдержадміністрації обіцяли, що мешканці області зможуть скористатися електронним квитком вже у 2022 році.

Нагадаємо, у Львові також запроваджують е-квиток у громадському транспорті. Його обіцяли вводити поетапно. У мерії Львова називали вже чимало дедлайнів, коли врешті запрацює е-квиток, одним із останніх була осінь 2021 року, але згодом ця дата вкотре змістилась на січень 2022-го.

Е-квиток у всій Львівській громаді повинен врешті запрацювати з 13 січня 2022 року. Проте нещодавно з’ясувалося, що з середини січня 2022 року електронний квиток не запрацює повноцінно. Спочатку ним зможуть користуватись пільгові категорії населення, якщо не станеться жодних технічних збоїв.

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