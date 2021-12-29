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Чадним газом на Львівщині отруїлися ще двоє людей

Наталя Дуляба

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На Львівщині у власному будинку чадним газом отруїлися двоє людей, серед них – 15-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у середу вночі, 29 грудня, орієнтовно о 02:45 год. у селі Монастирець, що фактично на межі з Івано-Франківською областю. Тут у житловому будинку на вул. Івана Франка чадним газом отруїлись дві людини.

Серед постраждалих – 15-річна дитина. Обох у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні у Жидачеві.

Відомо, що будинок був обладнаний ПГ-4, кухонним вогнищем та кахельною пічкою. Аварійна бригада «Львівгазу» вже призупинила подачу газу до помешкання. Наразі всі обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом за рік від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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