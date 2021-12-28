До різдвяних свят у Львові зняли соціальний відеоролик «Пам’ятай про тих, кого любиш», який розповідає про важливість цінувати та берегти пам’ять про рідних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
В управлінні культури Львова зазначили, що останні роки стали часом тривог і втрат: війна на Сході та пандемія коронавірусної хвороби принесли багато смутку.
«Але в різдвяні свята ми стаємо сильнішими у нашій надії, несемо один одному любов і зустрічаємося з тими, з ким вже не можемо зустрітися. Незважаючи на втрати ми зростаємо, стаємо сильнішими, несемо із собою любов до найближчих людей», – описують ролик в управлінні культури Львова.
Нагадаємо, з відкриття головної ялинки Львова стартувала програма новорічно-різдвяних заходів у місті. Загалом різдвяні свята цьогоріч у Львові проведуть без масштабних івентів. Проте заради збереження традицій певні заходи будуть відбуватись.
6 січня о 12:00 год. на площі Яворського встановлять різдвяного дідуха.
7-8 січня з 12:00 до 20:00 год. фестиваль «На Різдво до гаю», який традиційно пройде у Шевченківському гаю.
З 7 по 19 січня на площі Музейній відбуватиметься фестиваль «Велика коляда».
8 січня на площі Музейній, площі Ринок та на площі перед Львівський оперним театром проходитиме фестиваль «Спалах різдвяної звізди».
Програма заходів у Львові на новорічно-різдвяні свята тут.
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Аліса Белей