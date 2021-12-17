Відкриття головної ялинки Львова. Наживо

У п’ятницю, 17 грудня, о 18:00 год. у Львові відкривають головну ялинку міста. Так, всіх охочих запрошують переглянути дійство онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У програмі заходу передбачено передачу пластунами Вифлеємського вогню миру, святковий концерт та безпосереднє засвічення головної ялинки Львова.

Як повідомляв Львівський портал, 13 грудня до Львова привезли головну ялинку міста, яку подарував мешканець села Оброшине Львівської області Василь Іванович Козленко. Її висота – 17 метрів. Традиційно її встановили біля Львівського оперного театру.

Нагадаємо, також 17 грудня у Львові відкриється традиційний Різдвяний ярмарок: на алеї перед Оперним театром та на площі Ринок.

Окрім того, у мерії розповіли, що цьогоріч розробили нову концепцію оформлення міста до зимових свят із використанням традиційної прикраси – різдвяного «павука» та окремих його елементів – ромбів.

Над новою концепцією працювали художники Роман Зілінко та Ольга Кравченко. Ромб віддавна символізував у традиційних українських орнаментах життя та рід, тому композиційно він буде присутній у орнаментах ялинки, ілюмінаціях вулиць, фотозонах тощо.

Додамо, що управління культури міста рекомендує використовувати цей орнамент для участі у цьогорічному конкурсі на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин, брам, вікон та балконів Львівської МТГ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.