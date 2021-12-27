На Левандівці четверо людей отруїлись чадним газом

Внаслідок отруєння чадним газом на Левандівці постраждали четверо людей, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у неділю ввечері, 26 грудня, орієнтовно о 19:00 год. на вул. Сушка, 14, що на Левандівці. Тут в одній з квартир триповерхового житлового будинку чадним газом отруїлися четверо людей, в тому числі двоє 5-річних дітей.

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Від госпіталізації постраждалі відмовились. Відомо, що помешкання обладнане ПГ-4, газовою колонкою і газовою пічкою.

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Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово призупинила подачу газу до квартири. Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом за рік від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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