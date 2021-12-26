У Львові двоє людей отруїлися чадним газом

Жертвами чадного газу у Львові стали ще двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Тут чадним газом отруїлись двоє людей. Їх у стані середньої важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Випадок стався у суботу ввечері, 25 грудня, орієнтовно о 20:10 год. у квартирі багатоквартирного триповерхового будинку на вул. Городоцькій, 73, що у районі приміського вокзалу Львова.

Наразі всі обставини події з’ясовуються.

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Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

А нещодавно чадним газом за добу на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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