В Україні – ​​5 276 нових хворих на Covid

Минулої доби, 24 грудня, в Україні виявили 5 276 нових випадків коронавірусу. При цьому 15 тисяч хворих одужали та ще 268 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1234;

Вінницька область – 228;

Волинська область – 215;

Дніпропетровська область – 212;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 138;

Закарпатська область – 211;

Запорізька область – 331;

Івано-Франківська область – 170;

Київська область – 378;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 57;

Львівська область – 392;

Миколаївська область – 204;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 411;

Рівненська область – 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область – 188;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 299;

Черкаська область – 236;

Чернівецька область – 123;

Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в Україні виявили 3 642 314 випадків COVID-19. З них 94 700 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона громадян — одужали.

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