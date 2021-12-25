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В Україні – ​​5 276 нових хворих на Covid

Аліса Белей

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Минулої доби, 24 грудня, в Україні виявили 5 276 нових випадків коронавірусу. При цьому 15 тисяч хворих одужали та ще 268 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі  Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1234;
  • Вінницька область – 228;
  • Волинська область – 215;
  • Дніпропетровська область – 212;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 138;
  • Закарпатська область – 211;
  • Запорізька область – 331;
  • Івано-Франківська область – 170;
  • Київська область – 378;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 57;
  • Львівська область – 392;
  • Миколаївська область – 204;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 411;
  • Рівненська область – 204;
  • Сумська область – 164;
  • Тернопільська область – 188;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 299;
  • Черкаська область – 236;
  • Чернівецька область – 123;
  • Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в Україні виявили 3 642 314 випадків COVID-19. З них 94 700 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона громадян — одужали.

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