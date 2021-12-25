На Львівщині у будинку, де вибухнув газ постраждала дитина

У суботу, 25 грудня, у приватному житловому будинку в Червоноградському районі на Львівщині стався вибух газу. Постраждали п’ятеро людей, серед них і 11-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Вибух стався близько 11:50, у приватному житловому будинку в селі Ниновичі Червоноградського району. Як було попередньо встановлено вибухнула газоповітряна суміш, без подальшого горіння. У результаті вибуху було повністю зруйновано будинок.

Внаслідок вибуху постраждали п’ять осіб з них одна 11-річна дитина. На місці події потерпілих оглянули працівники швидкої медичної допомоги, після чого людей було госпіталізовано до лікарні.

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