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На Львівщині у будинку вибухнув газ: постраждали 5 людей

Аліса Белей

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У суботу, 25 грудня, у приватному житловому будинку в Червоноградському районі на Львівщині стався вибух. Постраждали п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався близько 11:50, у приватному житловому будинку в селі Ниновичі Червоноградського району. У результаті вибуху повністю зруйновано будинок.

Як попередньо було встановлено, в одноповерховому приватному дерев’яному будинку, вибухнула газоповітряна суміш. Внаслідок чого постраждали п’ять осіб.

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Наразі на місці події потерпілих оглядають працівники швидкої медичної допомоги та працюють вісім рятувальників.

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Фото: ДСНС

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