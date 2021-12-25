На Львівщині у будинку вибухнув газ: постраждали 5 людей

У суботу, 25 грудня, у приватному житловому будинку в Червоноградському районі на Львівщині стався вибух. Постраждали п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Випадок стався близько 11:50, у приватному житловому будинку в селі Ниновичі Червоноградського району. У результаті вибуху повністю зруйновано будинок.
Як попередньо було встановлено, в одноповерховому приватному дерев’яному будинку, вибухнула газоповітряна суміш. Внаслідок чого постраждали п’ять осіб.
Наразі на місці події потерпілих оглядають працівники швидкої медичної допомоги та працюють вісім рятувальників.
Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Фото: ДСНС
Аліса Белей