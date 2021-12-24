Взяли під варту підозрюваного у розбещенні другокласниці у Львові

23 грудня суд обрав затриманому за розбещення семирічної дівчинки у Львові запобіжний захід. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Нещодавно чоловік, переодягнений у жінку, проник у школу №43 і в туалеті намагався розбестити дитину. В цей момент у туалеті була учениця 2 класу. Невідомий представився лікаркою і сказав дівчинці роздягнутися.

Оскільки дитини довгий час не було на уроці, за нею вийшла вчителька. Невідомий злякався, штовхнув педагога і швидко втік зі школи. Чи встиг він заподіяти 7-річній дівчинці шкоду, поки не відомо.

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Як встановили правоохоронці, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення злочинів відносно неповнолітніх, а на даний час переховується від слідства та перебуває у розшуку.

За рішенням Галицького районного суду міста Львова, підозрюваного взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Зловмиснику повідомили про підозру розбещенні неповнолітніх ( ч.2 ст.156 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

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Фото: поліція