У Львові затримали педофіла, який намагався розбестити дівчинку у шкільному туалеті

У вівторок, 20 грудня, поліцейські затримали 50-річного жителя міста Києва, який намагався розбестити ученицю у туалеті львівської школи №43. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Затримання чоловіка відбулося у Львові на вулиці Кульпарківській у вівторок ввечері. За даними поліції, підозрюваний перебував у розшуку.

«До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини. Орієнтування з прикметами зловмисника було передано всім правоохоронним органам. Наряд Національної гвардії України виявив чоловіка на одній із вулиць міста. Його одразу ж було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України», – зазначили у поліції.

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За інформацією джерел Zaxid.net у поліції, раніше чоловік вже був судимий за розбещення неповнолітніх.

Слідчі повідомлять розшуканому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває

Нагадаємо, днями чоловік, переодягнений у жінку, проник у школу №43 і в туалеті намагався розбестити дитину. В цей момент у туалеті була учениця 2 класу. Невідомий представився лікаркою і сказав дівчинці роздягнутися.

Оскільки дитини довгий час не було на уроці, за нею вийшла вчителька. Невідомий злякався, штовхнув педагога і швидко втік зі школи. Чи встиг він заподіяти 7-річній дівчинці шкоду, поки не відомо.

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Фото: поліція