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У Львові невідомий намагався розбестити дитину у шкільному туалеті

Наталя Дуляба

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Невідомий чоловік, переодягнений у жінку, проник у школу №43, що на вул. Масарика, 9, і в туалеті намагався розбестити дитину. Поліція вже почала пошуки, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє Львівський портал.

Випадок нещодавно стався у львівській школі №43. Першими почали бити на сполох батьки. У соцмережах вони повідомили, що невідомий чоловік, одягнений у жіночий одяг, зайшов у школу і відразу попрямував у вбиральню.

В цей момент у туалеті була учениця 2 класу. Невідомий представився лікаркою і сказав дівчинці роздягнутися.

Оскільки дитини довгий час не було на уроці, за нею вийшла вчителька. Невідомий злякався, штовхнув педагога і швидко втік зі школи. Чи встиг він заподіяти 7-річній дівчинці шкоду, поки не відомо.

Судячи з опублікованого відео, взятого з камер спостереження, чоловік безперешкодно потрапив всередину школи, бо на вході не було охоронця. Невідомий був одягнений у червону жіночу куртку, червону шапку і джинси. Обличчя він приховав під маскою, також мав окуляри.

На цей випадок вже відреагували у Львівській міськраді. Там кажуть, що невідома особа встигла проникнути відразу у дві школи. Поліція вже розпочала пошуки, за цими фактами відкрито кримінальне провадження.

«Міські управління освіти та культури виявили факти проникнення невідомої особи в дві львівські школи. Також зафіксовано інциденти між учнями шкіл та цією людиною. Усі відеоматеріали надали правоохоронним органам та Ювенальній превенції у Львівській області. Поліція проводить розшук невідомої особи, порушено кримінальну справу», – повідомила пресслужба мерії 21 грудня.

Як розповіли Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, за фактом, зафіксованим у школі №43, вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років тюрми із  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років або без такого.

Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують усі деталі події та встановлюють особу зловмисника.

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Фото, відео: зі шкільних камер відеоспостереження, Варта 1

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