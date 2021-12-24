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Ще 52 львівських медиків отримають по 20 тисяч допомоги

Вероніка Рой

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По 20 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги із бюджету Львова отримають ще 52 медиків, які заразились коронавірусом та перебували на стаціонарному лікування. Відповідне рішення у п’ятницю, 24 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Зокрема, виконком виділив 1,1 млн грн. Ці кошти скерують на одноразову матеріальну допомогу для 52 медиків. Котрі заразились коронавірусом та перебували на стаціонарному лікування.

Зазначимо, що під час пандемії Львівська міська рада виплачує одноразові матеріальні допомоги медикам, які працюють із Covid-пацієнтами, а також тим, хто заразився коронавірусом під час роботи. Йдеться по 10 000 та 20 000 грн відповідно.

По 10 тис грн допомоги отримують лаборанти, лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, а по 20 тис грн допомоги – працівники з різних медичних закладів міста, які заразились коронавірусом.

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Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже 2429 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування. На все це із бюджету пішло понад 42 млн грн.

Як писав Львівський портал, матеріальну допомогу із бюджету Львова вирішили надавати ще й освітянам, що підхопили Covid-19.

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