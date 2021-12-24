На Львівщині затримали майже тонну контрабандної кави

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники затримали двох українців, що намагався незаконно перевезти майже тонну кави. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

За даними митників, із Польщі у пункт пропуску «Шегині – Медика» прибули два автомобілі під керуванням громадян України.

У документах, що подали чоловіки до митного контролю вони зазначили, що перевозять натуральну каву. Отримувачем вантажу значилось підприємство в Києві, а відправником – компанія з Польщі.

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Однак оглядаючи товари в автомобілях українців, окрім заявленого, митники спільно з прикордонниками виявили ще по 440 кілограмів кави торгової марки «Dallmayr prodomo». Цей товар водії не вказали в деклараціях.

У чоловіків вилучили контрабандну каву вартістю понад 150 тис. грн. За обома випадками правоохоронці склали протоколи про порушення митних правил передбачені статтею 472 МКУ. Справи невдовзі скерують до суду.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Також читайте, як без штрафу та конфіскації перевозити товари. Та скільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон.

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Фото: Львівська митниця