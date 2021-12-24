Львів отримав третій п’ятисекційний трамвай «Електрон»

До Львова доставили третій з десяти п’ятисекційний трамвай «Електрон», закуплений за кошти від Європейського інвестиційного банку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Решту 7 трамваїв, відповідно до зобов’язань виробника, надійдуть у першій половині 2022 року. Далі, за процедурою, трамвай має пройти обкатку, випробовування та тестування ходових характеристик та гальмівних систем.

Нагадаємо, перший п’ятисекційний трамвай «Електрон», який місто отримало 10 грудня, вже проходить обкатку та тестування на трамвайних маршрутах Львова.

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Додамо, придбання трамваїв стало можливим завдяки участі Львова в проєкті «Міський громадський транспорт України», що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проєкту місто отримало 12 млн євро на закупівлю десяти п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв.

У вересні минулого року Європейський інвестиційний банк дав Львову кредит у розмірі 12 млн євро на закупівлю 10 трамваїв. ЛКП «Львівелектротранс» замовив їх у компанії «Електрон». Їх загальна вартість – 20,8 млн євро.

У липні 2019 року міська рада погодила умови отримання 24 мільйонів євро кредиту для комунального АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». За ці кошти підприємства закуплять 100 нових автобусів та 10 трамваїв.

Також у березні 2019 року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйонів євро позики.

До осені 2019 до Львова «Електрон» мала доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Також протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва, 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу у 800 млн грн.

У 2018 році мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

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Фото: Львівелектротранс