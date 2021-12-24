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Львів’янина у важкому стані госпіталізували з отруєнням чадним газом

Ольга Денисяка

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У четвер, 23 грудня, в квартирі у Львові чадним газом отруївся 70-річний чоловік. Дідуся у важкому стані госпіталізували до обласної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Черговий випадок отруєння чадним газом стався 23 грудня о 12:50 год. у квартирі будинку на вулиці Хорватська, 8. Там отруївся, ймовірно, чадним газом 70-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані до Львівської обласної клінічної лікарні.

Встановлено, що квартира обладнана газовою колонкою та двома газовими пічками. Аварійна бригада «Львівгаз» призупинила подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

На початку листопада від отруєння чадним газом загинув мешканець Золочівщини.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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