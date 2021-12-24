Чехія посилила умови в'їзду навіть для вакцинованих українців

Чехія посилила правила в’їзду для українців і з 27 грудня вимагатиме негативний результат ПЛР-тесту навіть від щеплених двома дозами вакцини. Про це йдеться на інтерактивній мапі МЗС.
З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (не старший 72 годин). Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози).
При цьому, для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня.
Зараз в’їзд до Чехії дозволяється українцям, які пройшли повний курс щеплення, за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів. Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно: українським міжнародним covid-сертифікатом, сформованим у мобільному додатку «Дія» (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.
Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.
Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.
Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.
У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.
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Ольга Денисяка