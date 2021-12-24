ОСТАННІ НОВИНИ

Чехія посилила умови в'їзду навіть для вакцинованих українців

Ольга Денисяка

|

Чехія посилила правила в’їзду для українців і з 27 грудня вимагатиме негативний результат ПЛР-тесту навіть від щеплених двома дозами вакцини. Про це йдеться на інтерактивній мапі МЗС.

З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (не старший 72 годин). Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози).

При цьому, для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня.

Реклама партнерів

Зараз в’їзд до Чехії дозволяється українцям, які пройшли повний курс щеплення, за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів. Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно: українським міжнародним  covid-сертифікатом, сформованим у мобільному додатку «Дія» (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.

Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.

Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів