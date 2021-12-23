Львівські митники затримали контрабанду Apple на понад 250 тис. грн

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» прикордонники затримали контрабанду техніки Apple, а саме смартфони iPhone. Про це йдеться на сторінці Львівської митниці у Facebook.

У четвер, 23 грудня, в пункт пропуску «Краківець – Корчова» із Польщі прибув 24-річний мешканець Львівщини за кермом автомобіля Volkswagen Arteon.

Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор», заявивши що у нього немає товарів, які підлягають декларуванню.

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Під час митного контролю митники зясували, що українець упродовж 72 годин уже повторно перетинає кордон. Це і стало підставою для проведення більш ретельного огляду його автомобіля.

Тож оглянувши легковик митники спільно з прикордонниками виявили в багажному відділенні: Apple iPhone 12 Pro та Apple iPhone 13 Pro – загалом 11 мобільних телефонів.

Водій зізнався, що смартфони його, однак до митного контролю не подавав жодних документів, які підтверджують їх вартість. Орієнтовна вартість техніки понад 250 тис. гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України. Найближчим часом справу скерують до суду, який і буде обирати покарання контрабандисту.

Нагадаємо, масштабну контрабанду техніки Apple прикордонники затримали у Шегинях на початку вересня.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: прикордонники