На кордоні з Польщею виявили велику партію контрабанди iPhone

У суботу, 4 вересня, у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині» на в’їзді в Україну затримали мікроавтобус марки «Мерседес із великою партією контрабанди iPhone. Про це Львівському порталу повідомили у західному регіональному управлінні ДПС України.

Ініціювали поглиблений огляд автомобіля 35-річного громадянина України за інформацією працівника оперативного підрозділу.

За результатом огляду в багажному відділені автомобіля під вживаними запчастинами виявлено: 775 телефоні IPhone різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок. Загальна кількість нової техніки 1738 шт, та вживаної техніки 594 шт.

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Уся техніка передана працівникам митниці, а вартість товару встановлюється.

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