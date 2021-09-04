ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею виявили велику партію контрабанди iPhone

Андрій Котенський

|

У суботу, 4 вересня, у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині» на в’їзді в Україну затримали мікроавтобус марки «Мерседес із великою партією контрабанди iPhone. Про це Львівському порталу повідомили у західному регіональному управлінні ДПС України.

Ініціювали поглиблений огляд автомобіля 35-річного громадянина України за інформацією працівника оперативного підрозділу.

За результатом огляду в багажному відділені автомобіля під вживаними запчастинами виявлено: 775 телефоні IPhone різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок. Загальна кількість нової техніки 1738 шт, та вживаної техніки 594 шт.

Реклама партнерів

Уся техніка передана працівникам митниці, а вартість товару встановлюється.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів