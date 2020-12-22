Понад 50% львів’ян позитивно ставляться до святкування Різдва 25 грудня, – опитування

53,7% львів’ян позитивно ставляться до повного переходу святкування Різдва 25 грудня. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою агенцією Fama, передає Львівський портал.

Водночас 25,3% нейтрально ставляться до святкування Різдва 25 грудня, 16,7% – негативно та 4,4% опитаних – вагаються з відповіддю.

Серед двох найбільших груп за конфесійною самоідентифікацією греко-католики більш позитивно ставляться до ідеї святкування Різдва за західним обрядом, ніж православні, таких 62,6% та 46,2%, відповідно.

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Цьогоріч 69,7% львів’ян святкуватимуть Різдво 7 січня, 3,8% – 25 грудня, 21,2% опитаних – і 25 грудня, і 7 січня, 2,4% – не визначилися а 2,9% – взагалі не святкуватимуть.

Дослідження було проведене у період з 12 до 16 листопада. Дослідницька агенція Fama, опитала 800 мешканців Львівської ОТГ віком від 18 років.

Нагадаємо, нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

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Інфографіка: Fama