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В Україні оголосили підозру керівнику російської ПВК «Вагнер»

Ольга Денисяка

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Служба безпеки Украйни оголосила підозру керівнику російської військової компанії «Вагнер», який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Слідчі заочно повідомили про підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

З даними СБУ, силовмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни. Підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.

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Встановлено, що у період із липня 2014 до березня 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. При чому зловмисник діяв за попередньою змовою із високопосадовцями Збройних сил РФ та під їх контролем.

«Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК «Вагнер», які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України. Задокументували факти інтенсивного обстрілу бойовиками «Вагнера» українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно з отриманими даними у цих боях учасники ПВК зазнали великих втрат через відсіч підрозділами Збройних Сил України», – йдеться в повідоленні.

За інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей керівник ворожого угруповання координував свої дії із колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.

На підставі одержаних доказів протиправної діяльності зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

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