Освітяни Львівщини вийшли на пікет

У вівторок, 21 грудня, під стінами Львівської обласної ради, де відбувається бюджетна сесія, акцію протесту влаштували освітяни. Вони вимагають забезпечити належне фінансування освіти області. Про це повідомляє Львівський портал.

Ще вчора освітяни оприлюднили заяву, в якій зазначали, що 17 грудня бюджетна комісія ЛОР схвалила зміни, які передбачають зменшення фінансування на 267 млн грн закладів освіти, що перебувають в обласному підпорядкуванні.

В об’єднанні профспілок вимагали провести позачергове засідання бюджетної комісії ЛОР, щоб повернути 267 млн грн у проєкт бюджету Львівщини на 2022 рік на видатки для закладів освіти. Також вимагали винести на сесію ЛОР проєкт рішення «Про обласний бюджет Львівської області на 2022 рік» в обсягах видатків для закладів освіти не менше, що передували рішенню бюджетної комісії 17 грудня 2021 року.

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«Зменшення фінансування стане катастрофічним для закладів освіти – неминуче призведе до скорочення працівників, зменшення їх заробітної плати, погіршення умова праці та можливих проблем з постачанням і оплатою за енергоносії», – йшлося в заяві освітян.

Проте 20 грудня відбулося позачергове засідання бюджетної комісії ЛОР, на якому прийняли рішення повернути 267 млн грн на утримання закладів освіти Львівщини.

Попри це, кілька десятків освітян сьогодні вийшли на акцію протесту під стіни Львівської облради, де проходить бюджетна сесія.

Учасники вигукували «Ганьба!» та вимагали, аби до них вийшли представники Львівської облради та підтвердили, що 267 млн грн дійсно повернуть на освіту області.

До пікетувальників вийшла голова Львівської облради Ірина Гримак. Вона запевнила, що ці 267 млн з освіти не заберуть.

«Можу запевнити, що кошти на освіту залишаються у бюджеті. І я сподіваюся, що усі депутати одноголосно підтримають цю пропозицію. Тобто фінансування буде продовжене протягом усього 2022 року в повному обсязі. Також ми поставили завдання провести аудити та будемо відшуковувати кошти, які необхідні для вкладення капітальних видатків. Мова йде про обладнання, ремонти», – зазначила голова ЛОР.

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Фото: ЛОР