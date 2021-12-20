На утримання закладів освіти Львівщини повернуть 267 млн грн

У понеділок, 20 грудня, на зустрічі з головами фракцій Львівської облради було прийнято рішення повернути 267 млн грн на видатки на утримання закладів освіти у 2022 році. Про це під час брифінгу повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, днями проєкт бюджету Львівщини на 2022 рік активно обговорювався серед депутатів фракцій. Причиною цьому стало зменшення видатків на освіту, медицину і культуру.

Особливо складна ситуація склалася в освітній сфері. Обласні депутати заявляли, що напередодні бюджетна комісія Львівської облради погодила зменшення фінансування освіти на 267 млн грн. Через це освітяни Львівщини навіть анонсували пікет 21 грудня – у день засідання сесії Львівської облради.

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Проте Ірина Гримак, пояснила цю ситуацію тим, що на засіданні бюджетної комісії окремі департаменти ЛОДА некоректно озвучили цифри на утриманські видатки.

«Якщо говорити про наші установи, а особливо про освітянські заклади, які найбільше потрапили у поле зору, то, на жаль, цифра про утриманські видатки була некоректно висловлена. Тому що в ці утриманські видатки потрапили заробітні плати, стипендії, харчування студентів тощо. Якщо ж говорити, що це за установи та заклади, то це виключно професійно-технічні училища, які сьогодні є у власності держави, але фінансуються за рахунок обласного бюджету. Тому було прийнято рішення про зменшення утриманських видатків», – каже голова ЛОР.

Натомість на зустрічі з головами фракцій голова Львівської облради Ірина Гримак запропонувала повернути 267 млн грн на утримання закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету.

Крім цього вона зауважила, що впродовж першого півріччя 2022 року проведуть аудиторську роботу стосовно функціонування медичних установ області, адже Львівщина має найбільшу мережу таких закладів. Також проведуть аудит комунальних освітянських установ, в тому числі і професійних училищ, які ще сьогодні знаходяться в державній власності.

«У межах першого півріччя 2022 року силами управління спільності власності ЛОР, профільних департаментів ЛОДА, профільних депутатських комісій, а також із залученням професійних аудиторських компаній проведемо повний аналіз установ та підприємств, які сьогодні фінансуються з бюджету області. Для того, аби зрозуміти, де потрібно збільшити фінансування, а де, можливо, оптимізувати», – пояснила Ірина Гримак.

Як відомо, 21 грудня відбудеться сесія Львівської облради, на якій мають прийняти бюджет Львівщини на 2022 рік. Депутатам пропонуватимуть затвердити бюджет з обсягом доходів у 6,217 млрд грн і видатками обсягом 6,295 млрд грн.

Чиненайбільше коштів у наступному році планують скерувати на зарплати бюджетникам, комунальні послуги та енергоносії.

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Фото: ЛОР