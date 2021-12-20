Головний освітянин Львівщини заявив про загрозу розвитку освіти області

Очільник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска заявив про загрозу розвитку освіти області. Причиною є ініціатива бюджетної комісії Львівської обласної ради зменшити фінансування закладів освіти на 267 мільйонів гривень. Про це він заявив під час екстреного брифінгу ввечері 20 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, у п’ятницю, 17 грудня, бюджетна комісія ЛОР схвалила зміни, які передбачають зменшення фінансування закладів освіти, що перебувають в обласному підпорядкуванні, на 267 млн грн.

«Комісія з питань бюджету винесла пропозицію зняти з освітньої галузі 267 млн грн. Це, звичайно, було несподіванкою для всіх. Якби така несподіванка була реалізована, то близько двох тисяч працівників залишились б без роботи. Я вже не говорю про те, в яких громадах нам би довелося закривати заклади», – заявив Олег Паска.

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Він припускає, що зменшення фінансування освіти з обласного бюджету може відбутись через великий розмір субвенції для освіти Львівщини з держбюджету. Відтак Олег Паска звернувся до освітян та батьків надати розголосу цій ситуації та не допустити скорочення фінансування освіти.

«Я дуже сподіваюсь на мудрість депутатського корпусу, бо жоден кілометр дороги не вартує дитячих сліз. Вірю в те, що завтра нам не буде соромно за Львівщину», – додав очільник департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

Зазначимо, освітяни вже заявили, що 21 грудня пікетуватимуть сесію Львівської обласної ради з вимогою забезпечити належне фінансування освіти області.

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