Львівщина отримала бюджет на 2022 рік: як розподілили кошти?

Сесія Львівської облради затвердила бюджет Львівщини на 2022 рік. «За» відповідну ухвалу у вівторок, 21 грудня, проголосували 68 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Прогнозований обсяг головного фінансового документа області за доходами – 6,2 млрд грн, за видатками – 6,3 млрд грн. Зазначимо, що це орієнтовно на 1 млрд грн більше, ніж у 2021 році.

На охорону здоров’я області скерували 852 млн грн. Обсяг видатків на наступний рік фактично зменшився на 144 млн грн або 14%.

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Як йдеться у пояснювальній записці, зменшення бюджету зумовлено переходом з 1 липня 2022 року на фінансування через Національну службу здоров’я України Львівського обласного паталогоанатомічного бюро (видатки передбачені лише на перше півріччя), закриттям з 1 лютого 2022 року обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Журавно» та призупиненням надання з обласного бюджету субвенції на реабілітацію хворих області у Моршинській міській лікарні. Також у держбюджеті відсутні цільові кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет і на придбання медичного обладнання для допомоги пацієнтам з Covid-19.

На освіту Львівщини обласні обранці скерували 1,9 млрд грн, що на 164 млн більше, ніж у 2021 році. Як відомо, після резонансу серед депутатів та освітян бюджетна комісія ЛОР вирішила повернути 267 млн на освіту області. Ці кошти забрали із ремонтів обласних доріг, програми регіонального розвитку та з коштів на утримання обласної ради.

На соціальний захист населення Львівщини у 2022 році витратять понад 490 млн грн. Культура Львівщини у наступному році одержить 516 млн грн.

На спорт Львівщини скерували 190 млн грн. Частина цих коштів, а саме 42 млн грн, підуть на зарплату з нарахуваннями працівникам установ фізичної культури та спорту обласного підпорядкування.

Також обласні депутати скерували 1,3 млрд грн на ремонти доріг Львівщини.

На виготовлення та встановлення пам’ятних знаків на могилі загиблих учасників АТО/ООС управління капітального будівництва отримало 500 тис. грн.

Ще 15 млн грн депутати спрямували управлінню з питань цифрового розвитку. За ці кошти мають реалізувати програми інформатизації «Цифрова Львівщина», яка передбачає запровадження системи електронного документообігу, цифровізацію Державного архіву області тощо.

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На агропромисловий розвиток Львівщини у 2022 році витратять майже 10 млн грн. Крім цього, на програму з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції скерують 28 млн грн. Депутати скерували 5 млн грн на управління туризму та курортів.

На екологію виділили понад 50 млн грн, на цивільний захист – 20 млн грн. На реалізацію Програми підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області на 2022-2025 роки скерували 5 млн грн. Цю програму на Львівщині реалізують вперше.

Разом з тим на 54 млн зросли видатки на утримання обласної ради та її установ та у 2022 році становитимуть 153 млн грн. Ще 1 млн грн передбачили для Львівської ОДА на придбання квіткової, подарункової та сувенірної продукції, забезпечення транспортними послугами тощо.

Також у 2022 році реалізуватиметься 29 обласних цільових програм, загальна сума яких становить 1,5 млн грн. Зокрема, найбільше коштів скерували на охорону здоров’я (670 млн), регіональний та економічний розвиток (170 млн) та дороги (170 млн грн).

Нагадаємо, 20 грудня у Львові також затвердили бюджет на 2022 рік. Доходи Львівської міської територіальної громади у 2022 році становитимуть трохи більше 13 млрд грн, що майже на 2 млрд грн більше, ніж торік.

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Інфографіка: ЛОР