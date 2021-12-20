Як зменшити ризики захворіти на Covid під час новорічних свят: ТОП-5 порад від МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко радить вакцинуватися від коронавірусу, застосовувати заходи індивідуального захисту та проводити більше зустрічей на свіжому повітря, аби знизити ризики підхопити інфекцію під час новорічних свят. Про це він сказав під час брифінгу 20 грудня, передає Львівський портал.

Міністр дав п’ять рекомендації, які допоможуть зробити новорічні свята більш безпечними. Зокрема, він радить якомога швидше пройдіть курс вакцинації.

«Найбільш важливе, що може зробити кожна людина для того, щоб отримати захист від тяжкого перебігу хвороби та запобігти летальним наслідкам – це пройти повний курс вакцинації наявними імунобіологічними препаратами. Це особливо важливо для груп ризику, таких як люди старше 60 років і людей, в яких є супутні захворювання», – наголосив міністр охорони здоров’я.

Друга рекомендація – застосовувати заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє власне здоров’я та запобігти введенню жорстких карантинних заходів.

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«Ми разом з Всесвітньою організацією охорони здоров’я рекомендуємо наступні заходи профілактики: там де це потрібно одягайте захисну маску, зберігайте фізичну дистанцію з людьми на відстані 1 метра, провітрюйте приміщення, відкривайте вікна або двері, уникайте закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей, слідкуйте за чистотою рук, прикривайте рота і носа зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні», – каже Ляшко.

Також він радить зробити зустрічі якомога безпечнішими.

«Зустрічі в приміщенні можуть створити гарні умови для поширення вірусу. При можливості, зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводьте на відкритому повітрі», – зазначив міністр.

Ляшко радить утриматися від подорожей, якщо ви в групі ризику.

«Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і відноситься до групи ризику тяжкого перебігу COVID, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу», – розповідає Ляшко.

Міністр також закликав отримувати інформацію з надійних джерел.

«Інформація, яка вводить в оману і дезінформація створюють загрозу для життя і здоров’я людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення по відношенню до здоров’я», – додає Ляшко.

Нагадаємо, після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid. Разом з тим, МОЗ поки що не планує в Україні посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво.

Також відомо, що на новорічні і різдвяні свята гірськолижні курорти в Україні працюватимуть лише для вакцинованих. Ті, хто не мають covid-щеплення, потрапити на відпочинок зможуть лише за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання. Такі обмеження не стосуються дітей до 18 років.

Детальніше про те, як будуть працювати відпочинкові бази у горах, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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