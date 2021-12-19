Українці почали витрачати covid-тисячу: що найчастіше купують

Три мільйони українців вже скористалися послугою єПідтримка та отримали тисячу гривень за вакцинацію. Серед покупок лідирують книги та кіно. Про це в Телеграм-каналі повідомив міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

19 грудня запрацювала програма з виплати 1000 грн українцям із зеленими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу. Понад 3 млн громадян вже підключили послугу.

«Більшість із них уже отримали гроші (Монобанк, Альфа-банк та А-банк почали платити раніше), клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають протягом 10 днів», – йдеться у дописі.

Федоров стверджує, що за кількістю витрачених грошей лідирують такі категорії:

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Книжки

Кінотеатри (показник практично такий самий як і у книг)

Залізничний транспорт

Як повідомляв Львівський портал, з 19 до 29 грудня триває прийом заявок від повністю вакцинованих громадян на отримання тисячі гривень. Як зареєструватись для отримання грошей читайте за цим посиланням.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

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