ОСТАННІ НОВИНИ

Українці почали витрачати covid-тисячу: що найчастіше купують

Ольга Денисяка

|

Три мільйони українців вже скористалися послугою єПідтримка та отримали тисячу гривень за вакцинацію. Серед покупок лідирують книги та кіно. Про це в Телеграм-каналі повідомив міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

19 грудня запрацювала програма з виплати 1000 грн українцям із зеленими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу. Понад 3 млн громадян вже підключили послугу.

«Більшість із них уже отримали гроші (Монобанк, Альфа-банк та А-банк почали платити раніше), клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають протягом 10 днів», – йдеться у дописі.

Федоров стверджує, що за кількістю витрачених грошей лідирують такі категорії:

Реклама партнерів
  • Книжки
  • Кінотеатри (показник практично такий самий як і у книг)
  • Залізничний транспорт

Як повідомляв Львівський портал, з 19 до 29 грудня триває прийом заявок від повністю вакцинованих громадян на отримання тисячі гривень. Як зареєструватись для отримання грошей читайте за цим посиланням.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів