19 грудня стартувала єПідтримка: як отримати 1000 гривень

З 19 до 29 грудня триває прийом заявок від повністю вакцинованих громадян на отримання тисячі гривень. Про це йдеться у Телеграм-каналі Мінцифри.

«Сьогодні офіційний старт проєкту єПідтримка. Встигніть отримати 1000 гривень від держави. Оновлюйте застосунок і приєднуйтеся також, щоб подати заявку на отримання 1000 грн у застосунку Дія в декілька кліків», – йдеться в повідомленні.

Аби отримати 1000 грн, потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати «зелений» сертифікат про вакцинацію в застосунку Дія.

Як подати заявку на виплату:

Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів.

Авторизуйтеся та оновіть до останньої версії застосунок Дія.

Переконайтеся, що в застосунку у вас є «зелений» COVID-сертифікат.

Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку.

Виберіть для виплати картку єПідтримка.

Очікуйте зарахування коштів від Мінекономіки протягом 10 днів.

Детальну інструкцію можна переглянути у відео нижче.

Заявку необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно. Гроші можна витратити на книжки, спортзал квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

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