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У Мурованому відкрили амбулаторію

Ольга Денисяка

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У суботу, 18 грудня, у селі Муроване Мурованської територіальної громади дали старт роботі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відтак, мешканці громади отримали доступ до кваліфікованих та якісних медичних послуг. Про це Львівському порталу повідомили  в пресслужбі Львівської ОДА.

У приміщенні медустанови є хол, лекторій, зона очікування, реєстратура, санвузол для людей з особливими потребами та звичайний, кабінети лікарів, процедурна, перев’язувальний кабінет, кабінет щеплень та інші приміщення. Амбулаторія забезпечена необхідним обладнанням та пристосована до потреб маломобільних груп населення.

Медичні послуги в амбулаторії надаватимуть двоє сімейних лікарів. Новозбудований заклад отримав сучасний автомобіль Renault Duster, що сприятиме швидкому обслуговуванню пацієнтів.

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Вартість об’єкту будівництва складає 7,5 млн гривень. Для зведення об’єкту залучили: 5,9 млн грн з державного бюджету та 1,5 млн грн співфінансування з місцевого бюджету.

Нагадаємо, на початку 2019 року на Львівщині стартувало будівництво 43 сільських амбулаторій у межах держпрограми «Доступна медицина». Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на початок 2021 року в області звели і здали в експлуатацію лише 21 амбулаторію, решта стоять недобудованими. Загалом на 43 сільські амбулаторії передбачили 300 млн грн.

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