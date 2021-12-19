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Covid-лікарні Львівщини завантажені лише на 25%

Ольга Денисяка

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Станом на 19 грудня завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 25%. Але водночас у реанімації лежать більше сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 221 мешканця Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 64 хворих, ще 560 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1329 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 236 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 147 хворих, 50 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 25,7% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

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  • у Центрі легеневого здоров’я (370) -148
  • у львівській лікарні швидкої допомоги (830) -121
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) -116
  • у Стрийській міській лікарні (190) – 96
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 88
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 80
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (160) – 64
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 51
  • у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 48
  • у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 47
  • у Рудківській лікарні (100) – 47
  • у 1-й міській клінічній лікарні м. Львов (225) – 46
  • у 5-й міській клінічній лікарні м. Львов (175) – 46
  • у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 44
  • у Стебницькій міській лікарні (150) – 41
  • у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 40
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 39
  • у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 39
  • у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 31
  • у Буській центральній районній лікарні (80) – 31
  • у Золочівській центральній районній лікарні (210) – 26
  • у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 25
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) -15
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0

Нагадаємо, зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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