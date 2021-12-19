Covid-лікарні Львівщини завантажені лише на 25%

Станом на 19 грудня завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 25%. Але водночас у реанімації лежать більше сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 221 мешканця Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 64 хворих, ще 560 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1329 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 236 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 147 хворих, 50 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 25,7% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

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у Центрі легеневого здоров’я (370) -148

у львівській лікарні швидкої допомоги (830) -121

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) -116

у Стрийській міській лікарні (190) – 96

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 88

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 80

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (160) – 64

у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 51

у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 48

у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 47

у Рудківській лікарні (100) – 47

у 1-й міській клінічній лікарні м. Львов (225) – 46

у 5-й міській клінічній лікарні м. Львов (175) – 46

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 44

у Стебницькій міській лікарні (150) – 41

у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 40

у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 39

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 39

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 31

у Буській центральній районній лікарні (80) – 31

у Золочівській центральній районній лікарні (210) – 26

у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 25

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) -15

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0

Нагадаємо, зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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