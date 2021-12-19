Covid-лікарні Львівщини завантажені лише на 25%

Станом на 19 грудня завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 25%. Але водночас у реанімації лежать більше сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 221 мешканця Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 64 хворих, ще 560 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1329 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 236 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 147 хворих, 50 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 25,7% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Центрі легеневого здоров’я (370) -148
- у львівській лікарні швидкої допомоги (830) -121
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) -116
- у Стрийській міській лікарні (190) – 96
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 88
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 80
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (160) – 64
- у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 51
- у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 48
- у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 47
- у Рудківській лікарні (100) – 47
- у 1-й міській клінічній лікарні м. Львов (225) – 46
- у 5-й міській клінічній лікарні м. Львов (175) – 46
- у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 44
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 41
- у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 40
- у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 39
- у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 39
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 31
- у Буській центральній районній лікарні (80) – 31
- у Золочівській центральній районній лікарні (210) – 26
- у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 25
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) -15
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
Нагадаємо, зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.
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Ольга Денисяка