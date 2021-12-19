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92 українців отримали третю дозу covid-вакцини

Ольга Денисяка

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В Україні дозволили колоти третю дозу вакцини проти коронавірусу. Станом на 19 грудня вже 92 людей отримали додаткову дозу вакцини. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 18 грудня в Україні вакцинували проти COVID-19 62 686 людей. Першу дозу отримали  19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 особи. Додаткову дозу отримали 18 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14,3 млн людей, з них отримали першу дозу – 14,3 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12,9 млн людей, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27,3 млн щеплень.

Нагадаємо, днями в Україні ввели третє додаткове щеплення від коронавірусу. Першочергово його робитимуть окремим категоріям громадян:

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  • особам із ВІЛ,
  • особам із онкологією,
  • після трансплантації органів,
  • особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію,
  • особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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