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Святкові вихідні: скільки українці відпочиватимуть на Новий Рік та Різдво

Ольга Денисяка

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У грудні та січні українці відзначатимуть католицьке і православне Різдво і Новий рік. Ці свята мають статус державних і тому є вихідними. Про це пише УНІАН.

Перший вихідний українці отримають наприкінці грудня на католицьке Різдво. Свято народження Христа випадає на суботу 25 грудня, тому вихідний переноситься на наступний робочий день – понеділок 27 грудня. Таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 25 по 27 грудня.

Наступні вихідні також будуть подовженими на честь Нового року. 1 січня випадає на суботу, тому неробочий день знову перенесуть на понеділок. Неробочими будуть дні з 1 по 3 січня.

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7 січня Різдво відзначать православні християни. У 2022 році воно випадає на п’ятницю, так що вихідний не переводиться. Таким чином вихідні на православне Різдво триватимуть з 7 по 9 січня. А в перший тиждень січня ми будемо працювати лише 3 дні.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал раніше розповідав, скільки відпочиватимуть українці у 2022 році.

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