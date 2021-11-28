Вихідні у грудні: скільки відпочиватимуть українці?

У першому місяці зими українці отримають 22 робочих дні і 9 вихідних. Про це пише УНІАН.

Так, Католицьке Різдво Христове відзначається 25 грудня випадає на суботу. Тому день відпочинку переноситься на понеділок. Таким чином 25, 26 і 27 грудня українці матимуть вихідні дні.

Традиційно передсвяткові робочі дні будуть скорочені на годину – 24 і 31 грудня відповідно.

Львівський портал раніше розповідав, скільки відпочиватимуть українці у 2022 році.

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